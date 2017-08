Borsa di Tokyo chiude in territorio negativo, Nikkei si mantiene comunque sopra i 20.000 punti

Valeria Panigada 3 agosto 2017 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo, dopo i guadagni di ieri. L'indice Nikkei ha cedutolo 0,3% a 20.029,26 punti mentre il Topix ha chiuso piatto con un -0,03% a 1.633,82 punti. Sui mercati sembra essere svanita l'euforia per alcune buone trimestrali societarie, come quella di Apple che ieri ha sostenuto l'intero comparto tecnologico.