Borsa di Tokyo chiude in ribasso su rafforzamento yen

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in territorio negativo in scia alla debolezza di Wall Street e al rafforzamento dello yen, che pesa sui titoli dell'export. A fine seduta l'indice Nikkei ha lasciato sul parterre lo 0,35% a 18.910,78 punti e il Topix ha ceduto lo 0,28% a 1.516,15 punti. Lo yen continua a rafforzarsi contro il dollaro (ha toccato il massimo a due mesi) ma anche nei confronti dell'euro, sulle incertezze politiche in Usa e nell'Eurozona, in particolare in Francia, dove il candidato Francois Fillon rischia di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali, lasciando spazio ad altri candidati rivali, tra cui Marine Le Pen. Intanto si avvicina l'incontro tra il presidente americano Dondla Trump e il premier giapponese Shinzo Abe, in agenda venerdì. Secondo alcune indiscrezioni, Abe sarebbe pronto ad annunciare un massiccio piano di investimenti in Usa.