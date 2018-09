Borsa di Tokyo chiude in ribasso, possibili nuovi dazi Usa nei prossimi giorni

Valeria Panigada 3 settembre 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha archiviato questa prima seduta della settimana e del mese di settembre con segno meno. L'indice Nikkei ha terminato in ribasso dello 0,69% a 22.707,38 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,87% a 1.720,31 punti. A pesare sugli scambi è la minaccia di una nuova escalation di tensioni commerciali con la possibile entrata in vigore di nuovi dazi Usa al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi nei prossimi giorni. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato inoltre che non è indispensabile includere il Canada nel nuovo accordo Nafta raggiunto settimana scorsa con il Messico.