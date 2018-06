Borsa di Tokyo chiude in ribasso in attesa di alcuni importanti eventi

Valeria Panigada 8 giugno 2018 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta della settimana negativa per la Borsa di Tokyo, dopo quattro giornate consecutive di rialzi. L'indice Nikkei ha chiuso con un ribasso dello 0,56% a 22.694,5 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,42% a 1.781,44 punti. Gli investitori si sono mossi cauti in attesa dell'avvio del summit G7 in Canada, che prende il via oggi e proseguirà anche domani. Martedì invece è atteso l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore. Senza contare le riunioni di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca centrale europea, in agenda settimana prossima. Intanto dal fronte macro è giunto il dato finale sul Pil del Giappone, che ha confermato la contrazione dell'economia nipponica nel primo trimestre dell'anno (-0,6% su base annualizzata).