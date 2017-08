Borsa di Tokyo chiude in ribasso dopo nuovo lancio missile Nord Corea

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in territorio negativo, in un clima di avversione al rischio dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nelle acque del Giappone per la prima volta dal 2009. Si tratta di "una minaccia senza precedenti, grave e seria", ha dichiarato dal portavoce del governo nipponico, Yoshihide Suga. In scia alla notizia, si sono rafforzati i cosiddetti beni rifugio, come oro e anche yen. Il clima di tensione e il rafforzamento della valuta giapponese ha spinto al ribasso l'indice Nikkei che ha perso lo 0,45% finendo a 19.362,55 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,15% a 1.597,76 punti.