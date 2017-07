Borsa di Tokyo chiude in ribasso, Nikkei limita i danni nel finale

Valeria Panigada 30 giugno 2017 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha archiviato l'ultima seduta della settimana con segno meno, dopo i recenti guadagni e in scia ai cali di Wall Street e dei listini europei. L'indice Nikkei ha limitato i danni sul finale di seduta tornando sopra la soglia dei 20.000 punti e chiudendo con un -0,92% a 20.033.43 punti. Il Topix ha lasciato sul parterre lo 0,75% finendo a 1.611,90 punti. A pesare sugli scambi anche il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. Non hanno aiutato nemmeno le indicazioni giunte dal fronte macro, con la disoccupazione che è salita al 3,1% in maniera inaspettata e la produzione industriale e l'inflazione che hanno deluso le attese.