Borsa di Tokyo chiude in rialzo su speranze riforma fiscale in Usa

Valeria Panigada 23 agosto 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso in territorio positivo, guidando i rialzi dei listini asiatici. Dopo una prima parte di settimana in calo, l'indice Nikkei ha segnato un progresso dello 0,26% a 19.434,64 punti e il Topix è salito dello 0,25% a 1.600,05 punti. Nonostante l'incertezza derivante dal simposio di Jakcson Hole, in agenda da domani a sabato, gli investitori si mostrano più fiduciosi sia sul fronte geopolitico, in particolare sulla questione Stati Uniti-Corea del Nord, sia sulla politica della Casa Bianca. Il portavoce della Camera Usa, Paul Ryan, ha lasciato intendere che la riforma fiscale, una delle promesse di Donald Trump, sarà più facile da far approvare che quella sulla sanità. Ad sostenere la Borsa di Tokyo anche il rafforzamento del dollaro nei confronti dello yen.