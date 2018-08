Borsa di Tokyo chiude in rialzo su indebolimento yen

Valeria Panigada 24 agosto 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta della settimana positiva per la Borsa di Tokyo che approfitta dell'indebolimento dello yen nei confronti del dollari. L'indice Nikkei ha chiuso con un rialzo dello 0,85% a 22.601,77 punti e il Topix ha incassato un +0,65% finendo a 1.709,2 punti. Positivo anche il bilancio settimanale con il Nikkei che ha guadagnato l'1,5%.Dal fronte macro è giunto l'indice dei prezzi al consumo del Giappone che a luglio è salito dello 0,9% su base annua, rispetto al +1% atteso dal consensus, ma in accelerazione rispetto al +0,7% di giugno. La componente core del dato che misura il trend dell'inflazione e che è di particolare importanza per la Bank of Japan è avanzata su base annua dello 0,3%, in linea con le attese, dopo il +0,2% precedente.Nel resto dell'area Asia-Pacifico i listini si muovono in ordine sparso. In calo Shanghai e Hong Kong. Ieri si sono chiusi a Washington i negoziati tra Usa e Cina. Le due potenze economiche si sono scambiate opinioni e sono rimaste disponibili a mantenere il colloquio aperto, ma non hanno raggiunto nessun accordo.