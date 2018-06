Borsa di Tokyo chiude in rialzo sostenuta da yen e tecnologici dopo record Nasdaq

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo prosegue i rialzi di ieri e chiude con segno più. L'indice Nikkei ha incassato oggi un guadagno dello 0,61% finendo a 22.693,04 punti, mentre il Topix è salito dello 0,12% a 1.750,63 punti. A sostenere gli scambi la debolezzaa dello yene nei confronti del dollaro e la buona intonazione del settore tecnologico, dopo il nuovo record del Nasdaq ieri sera a Wall Street. Tra i singoli titoli, si segnala Softbank che è balzata oltre 4 punti percentuali (+4,63%) nel giorno dell'assemblea annuale. L'amministratore delegato Masayoshi Son ha definito le azioni della società sottovalutate rispetto al valore delle partecipazioni in giganti della tecnologia come Alibaba.Guardando agli altri listini dell'area Asia-Pacifico, bene Australia e Nuova Zelanda, che hanno riportato progressi superiori all'1%, mentre sulla piazza cinese di Shanghai torna una certa debolezza, così come a Hong Kong. Entrambe segnano in questo momento cali vicino all'1 per cento.