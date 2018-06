Borsa di Tokyo chiude in rialzo sostenuta da Wall Street

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in rialzo di circa 1 punto percentuale, sostenuta dai guadagni di Wall Street. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +0,87% a 22.823,26, toccando in intraday i massimi a due settimane, mentre il Topix è salito dello 0,64% a 1.789,01 punti. Tra i titoli bene soprattutto i tecnologici e i minerari.Gli altri listini in Asia si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo con Sydney che ha chiuso in rialzo di mezzo punto percentuale, mentre Hong Kong mostra un +0,73%. debole invece Shanghai con un -0,10%, su cui pesano ancore le tensioni commerciali Usa-Cina.