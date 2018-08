Borsa di Tokyo chiude in rialzo rassicurata dalle parole di Powell

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo che ha archiviato la seduta di oggi con segno più. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un progresso dello 0,88% a 22.799,64 punti e il Topix ha incassato un +1,16% a 1.728,95 punti. A dare slancio ai mercati le indicazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l’ottimismo sull’economia e l’intenzione della banca centrale Usa di procedere con rialzi graduali dei tassi. Nel resto dell'area Asia-Pacifico i listini si muovono in rialzo, sostenuti anche dal rafforzamento dello yuan dopo alcune misure annunciate dalla People'd Bank of China.