Borsa di Tokyo chiude in rialzo nel giorno della BoJ, Takata sospesa dalle contrattazioni

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in rialzo. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,56% finendo a 19.943,26 punti e il Topix è salito dello 0,5% a 1.596,04 punti. Oggi la Bank of Japan ha confermato la sua politica monetaria, lasciando fermi i tassi di interesse come da attese. La decisione ha fatto festeggiare i titoli bancari, mentre sul valutario lo yen è sceso nei confronti del dollaro. Tra i titoli, si segnala Takata, che è stata sospesa dalle contrattazioni odierne dopo la voce che si starebbe preparando a presentare istanza di fallimento la prossima settimana in Giappone e negli Stati Uniti. Il gruppo è stato coinvolto nei mesi scorsi in uno scandalo sugli airbag difettosi.