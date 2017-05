Borsa di Tokyo chiude in rialzo, la spinta arriva da balzo petrolio e yen debole

Valeria Panigada 22 maggio 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo che chiude in rialzo, sostenuta dal nuovo aumento del petrolio in vista del meeting dell'Opec, in agenda giovedì, e dalla continua debolezza dello yen nei confronti del dollaro. In questo contesto l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,45% a 19.678,28 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,51% a 1.567,65 punti. Dal fronte macro è giunto il dato sulla bilancia commerciale, il cui surplus è diminuito ancora ad aprile, ma le esportazioni hanno mostrato un deciso aumento per il quinto mese consecutivo.