Borsa di Tokyo chiude in rialzo la prima seduta di agosto

Valeria Panigada 1 agosto 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta del mese di agosto in territorio positivo, nonostante la continua debolezza del dollaro nei confronti dello yen che deprime i titoli legati all'export. A sostenere gli scambi la buona stagione delle trimestrali e le buone indicazioni giunte dalla Cina con l'indice Pmi manifatturiero salito a luglio più del previsto. In questo quadro l'indice Nikkei ha terminato in rialzo dello 0,30% a 19.985,79 punti e il Topix è salito dello 0,61% attestandosi a 1.628,50 punti.