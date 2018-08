Borsa di Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street, ma Cina prudente

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo, incoraggiata dai guadagni di Wall Street (ieri l'indice S&P500 ha toccato nell'intraday nuovi massimi storici). L'indice Nikkei ha terminato con un rialzo dello 0,64% a 22.362,55 punti e il Topix è salito dello 0,77% a 1.698,37 punti. Tra i titoli bene soprattutto i tecnologici, in scia alla buona performance del comparto a Wall Street, e dei titoli legati alle esportazioni grazie all'indebolimento dello yen nei confronti del dollaro.Guardando agli altri listini dell'area Asia-Pacifico, si muovono deboli Shanghai e Hong Kong in attesa di sviluppi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio alla vigilia dell'inizio dei dazi bilaterali.