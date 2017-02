Borsa di Tokyo chiude in rialzo, attesa per la Fed

Valeria Panigada 1 febbraio 2017 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, dopo i recenti ribassi. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un progresso dello 0,56% a 19.148,08 punti, riuscendo a recuperare terreno dopo una partenza in calo, e il Topix è salito dello 0,40% a 1.527,77 punti. Gli investitori si muovono cauti in attesa dlela Federal Reserve, che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria in un contesto incerto per via della nuova amministrazione Trump.