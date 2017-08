Borsa di Tokyo chiude in rialzo, aiuta il rafforzamento del dollaro

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo che archivia la prima seduta d'ottava con segno più, in scia ai guadagni dei listini europei e americani venerdì scorso dopo gli incoraggianti dati sul lavoro Usa. L'indice Nikkei è salito dello 0,52% riacquistando quota 20.000 punti a 20.055,89 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,48% a 1.639,27 punti. A sostenere gli scambi anche il rafforzamento del dollaro nei confronti dello yen, con benefici per i titoli legati all'export.