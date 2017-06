Borsa di Tokyo chiude in rialzo, Nikkei torna sopra i 20mila punti

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato in rialzo dello 0,62% tornando sopra i 20.000 punti a 20.067,75 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,63% a 1.606,07 punti. Complice la debolezza dello yen nei confronti del dollaro. Non ha aiutato invece il debole dato macro sulla bilancia commerciale, che a sorpresa ha mostrato a maggio un deficit, con le esportazioni che sono salite del 14,9% ma non abbastanza da contrastare le importazioni che sono balzate in avanti oltre le attese (+17,8) mettendo a segno il maggior aumento in oltre tre anni. Tra i titoli bene gli esportatori, come Sony (+3,70%) e Mitsubishi Motors (+1,54%).