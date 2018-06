Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo, più tonici gli altri listini asiatici

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 08:47

La Borsa di Tokyo ha archiviato la seduta di oggi in moderato rialzo, sostenuta dai guadagni di Wall Street ieri sera. L'indice Nikkei ha chiuso con un +0,15% a 22.304,51 punti e il Topix ha segnato un +0,23% a 1.730,89 punti. Nonostante i rialzi odierni, il bilancio settimanale rimane negativo per il Nikkei (-0,94%), mentre il secondo trimestre si è chiuso con una performance positiva del 3,96% e il primo semestre ha visto un ribasso del 2,02% per l'indice guida della Borsa giapponese.Tornando alla seduta odierna, fanno meglio gli altri listini asiatici: la piazza di Seoul guadagna in questo momento un +0,6%, Shanghai sale addirittura dell'1,9%.