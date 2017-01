Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo grazie a debolezza yen

Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta infrasettimanale con segno più, dopo i ribassi di ieri, aiutata dalla ritrovata debolezza dello yen nei confronti del dollaro, in scia alle dischiarazioni di Donald Trump. A tre giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca, il nuovo presidente americano ha sostenuto, in una intervista al Wall Street Journal, che il dollaro è troppo forte, soprattutto verso la moneta cinese. Le sue dichiarazioni hanno suscitato qualche preoccupazione e nervosismo tra gli operatori. In questo contesto, l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,43% a 18.894,37 punti, virando sul finale di giornata, e il Topix ha guadagnato lo 0,32% a 1.513,86 punti.