Borsa di Tokyo chiude in moderato calo

Valeria Panigada 28 aprile 2017 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in moderato calo, con gli investitori che si muovono più cauti dopo l'euforia di inizio settimana. L'indice Nikkei ha terminato in ribasso dello 0,29%, a 19.196,74 punti e il Topix ha ceduto lo 0,32% a 1.531,80 punti. Diverse le indicazioni giunte dal fronte macro, con l'inflazione core che è scivolata in territorio negativo. Settimana prossima, la Borsa di Tokyo rimarrà aperta lunedì 1 maggio mentre sarà chiusa per tre giorni a partire dal 3 maggio per una serie di festività, la cosiddetta Settimana d'oro.