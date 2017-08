Borsa di Tokyo chiude in leggero ribasso

Valeria Panigada 16 agosto 2017 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

I mercati azionari asiatici hanno preso una pausa di riflessione con movimenti misti, dopo il rimbalzo di inizio settimana e in scia a una performance poco mossa di Wall Street. Nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord siano più contenute, gli investitori si muovono cauti in vista delle esercitazioni militari Usa-Corea del Sud della prossima settimana. In questo contesto, la Borsa di Tokyo ha chiuso piatta, nonostante il dollaro abbia recuperato contro lo yen. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -0,12% a 19.729,28 punti e il Topix ha terminato con un -0,01% a 1.616 punti.