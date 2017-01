Borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo, attesa per discorso Trump

Valeria Panigada 20 gennaio 2017 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, con gli investitori cauti in attesa del discorso odierno di Donald Trump nel corso della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca. In questo contesto l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,34% a 19.137,91 punti e il Topix ha guadagnato lo 0,35% a 1.533,46 punti. Tra i titoli, Toshiba ha cercato di reagire con un rialzo dell'1,8% dopo il tonfo di ieri (-16%) innescato dai timori per forti svalutazioni delle attività nucleari in Usa. Secondo le ultime indiscrezioni, la società starebbe studiando la possibilità di cedere una quota di minoranza nell'unità dei semiconduttori.