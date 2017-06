Borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo, Takata sospesa dalle contrattazioni

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo riesce a strappare il segno più in questa prima seduta settimanale, grazie al recupero dei titoli tecnologici e alla maggiore stabilità dei prezzi delle materie prime con il petrolio che tenta la risalita dopo cinque settimane consecutive di calo. In questo contesto l'indice Nikkei ha chiuso con un +0,10% a 20.153,35 punti. Poco mosso il Topix con un +0,05% a 1.612,21 punti. Tra i titoli, si segnala Takata sospeso dalle contrattazioni di Borsa dopo aver depositato istanza di fallimento a New York e a Tokyo. Il gruppo era stato coinvolto nei mesi scorsi in uno scandalo sugli airbag difettosi.