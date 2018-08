Borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi di oggi in leggero rialzo, estendendo i guadagni di inizio settimana. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,15% a 22.848,22 punti e il Topix è salito dello 0,46% a 1.739,6 punti. A sostenere gli scambi l'ennesima chiusura positiva di Wall Street che ha visto gli indici S&P500 e il Nasdaq aggiornare i massimi storici.Nel resto dell'area Asia-Pacifico, i listini si muovono in ordine sparso questa mattina. Shanghai e Hong Kong si apprestano a chiudere nuovamente in calo con le tensioni commerciali non ancora dissipate nonostante l'accordo bilaterale tra Usa e Messico.