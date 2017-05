Borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo

Valeria Panigada 19 maggio 2017 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, in scia al tentativo di rimbalzo da parte di Wall Street ieri sera. L'indice Nikkei ha terminato in progresso dello 0,19% a 19.590,76 punti e il Topix è salito dello 0,30% a 1.559,73 punti. Gli investitori rimangono comunque cauti in scia alle tensioni politiche negli Stati Uniti e in Brasile.