Borsa di Tokyo chiude in leggero calo, pesa yen forte dopo minute Fed

Valeria Panigada 17 agosto 2017 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in moderato calo, muovendosi in controtendenza rispetto agli altri listini asiatici. A pesare sugli scambi nipponici sono stati i movimenti sul mercato valutario, in scia ai verbali della Federal Reserve, che hanno rivelato una divisione più forte del previsto all'interno del board per quanto riguarda la tempistica del prossimo rialzo dei tassi. La prospettiva di un ritmo più lento per la stretta monetaria della banca centrale americana ha messo sotto pressione il dollaro con un conseguente rialzo dello yen. Così l'indice Nikkei ha terminato in ribasso dello 0,14% a 19.702,63 punti mentre il Topix ha chiuso poco mosso con un -0,07% a 1.614,82 punti. Il recente rafforzamento dello yen non ha però intaccato finora le esportazioni del Giappone, che a luglio hanno messo a segno un nuovo aumento (+13,4% a/a) per l'ottavo mese consecutivo.