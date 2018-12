Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo dopo balzo Wall Street

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in deciso rialzo per la Borsa di Tokyo in scia al balzo di Wall Street che ieri sera ha archiviato la sua migliore seduta dal 2009. I tre principali indici americani hanno guadagnato tra il 5 e il il 6%, con il Dow Jones che per la prima volta ha incassato un guadagno di oltre 1.000 punti in un colpo solo, mentre l'S&P500 ha registrato il maggior rialzo da più di nove anni. In questo contesto l'indice Nikkei ha chiuso con un progresso del 3,88% a 20.077,62 punti, mentre il Topix è salito del 4,09% a 1.501,63 punti. A sostenere gli scambi anche la ripresa delle quotazioni del petrolio, che hanno favorito gli acquisti sui titoli energetici, come Japan Petroleum Exploration, Fuji Oil e Inpex.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si sono mossi in territorio positivo, ad eccezione di Shanghai e Hong Kong che hanno imboccato la via dei ribassi dopo il debole dato macro. A novembre i profitti industriali hanno mostrato un calo per la prima volta in tre anni.