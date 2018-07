Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso su escalation guerra commerciale

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in deciso ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno pesato su tutti i listini dell'area asiatica. Ieri sera l'amministrazione Trump ha pubblicato una nuova lista di prodotti cinesi che saranno assoggettati a dazi del 10% per un valore di 200 miliardi di dollari. Non si è fatta attendere la risposta della Cina che si rivolgerà al World Trade Organization (Wto) per discutere della faccenda e ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. In questo quadro l'indice Nikkei ha lasciato sul parterre l'1,19% finendo a 21.932,21 punti e il Topix ha perso lo 0,83% a 1.701,88 punti.