Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso, pesano tensioni tra Usa e Nord Corea

Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Sulla Borsa di Tokyo, così come su tutti i listini asiatici, è tornata la prudenza sulle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ieri sera il presidente americano Donald Trump ha promesso di reagire con ferro e fuoco alle minacce del regime di Pyongyang, che per tutta risposta questa mattina, secondo alcune indiscrezioni di stampa, avrebbe ordinato alle sue forze militari di esaminare un piano per un lancio missilistico sulla base militare americana in Guam. Questo scambio di minacce ha spinto gli investitori verso i beni rifugio per eccellenza, vale a dire oro e yen che hanno imboccato la via dei rialzi. In questo clima la Borsa di Tokyo ha chiuso in deciso calo. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,29% finendo a 19.738,71 punti e il Topix ha lasciato sul parterre l'1,07% fermandosi a 1.617,90 punti.