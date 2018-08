Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso, pesa crisi Turchia

Valeria Panigada 13 agosto 2018 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana decisamente negativo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso in pesante ribasso, in scia alla crisi turca scoppiata venerdì scorso. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi in flessione dell'1,98% a 21.857,43 punti e il Topix ha ceduto il 2,13% finendo a 1 683,5 punti. Gli operatori temono che il crollo della lira turca possa mettere in ginocchio Istanbul con ripercussioni su alcuni settori (come quello bancario) e su altri paesi. In questo clima di avversione al rischio lo yen, considerato valuta rifugio, è tornato a salire nei confronti del dollaro, penalizzando il listino giapponese, in particolare i titoli legati alle esportazioni. Male anche le altre piazze dell'area Asia-Pacifico che si adeguano al sell-off generale.