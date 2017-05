Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso in scia a Wall Street e debolezza dollaro

Valeria Panigada 18 maggio 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in deciso ribasso, in scia alla chiusura negativa di Wall Street, che ieri sera ha segnato il maggior calo dalle elezioni di Donald Trump a novembre. E pesare sugli scambi anche la continua debolezza del dollaro nei confronti delle altre valute. I nuovi scandali che hanno coinvolto il presidente americano Donald Trump sulle vicende relative a politica interna e al cosiddetto Russiagate alimentano un clima di avversione al rischio. In questo quadro, l'indice Nikkei e il Topix hanno terminato in ribasso dell'1,32% rispettivamente a 19.553,86 punti e a 1.555,01 punti.