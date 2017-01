Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso dopo discorso Trump

Valeria Panigada 12 gennaio 2017 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in deciso ribasso per la Borsa di Tokyo, all'indomani del discorso del presidente americano Donald Trump. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,19% a 19.134,70 punti e il Topix è sceso dello 0,97% a quota 1.535,41 punti. Nella sua prima conferenza stampa in sei mesi, Trump ha evitato nuovi attacchi al commercio mondiale ma ha offerto pochi spunti sul suo piano di stimoli all'economia, facendo scivolare il dollaro nei confronti delle altre principali valute, tra cui lo yen. Il rafforzamento della valuta nipponica ha pesato, di conseguenza, sui titoli dell'export, come Toyota (-1%) e Mazda Motor (-1,5%). Male anche i farmaceutici, come Astellas Pharma (-4,2%) e Ono Pharmaceutical (-3,6%) dopo che Trump ha criticato la politica dei prezzi dei medicinali, promettendo un cambiamento.