Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo sulle parole della Yellen

Valeria Panigada 15 febbraio 2017 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in deciso rialzo per la Borsa di Tokyo, in scia ai guadagni di Wall Street, che per la quarta seduta consecutiva ha chiuso su nuovi record dopo le parole di Janet Yellen. Nella sua audizione al Congresso, il numero uno della Federal Reserve ha fatto intendere che il prossimo rialzo dei tassi potrebbe avvenire già nella riunione del prossimo mese, spingendo al rialzo il dollaro. In questo contesto l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,03 a 19.437,98 punti, mentre il Topix è salito dello 0,95% a 1.553,69 punti. Tra i titoli bene soprattutto le banche e le assicurazioni, mentre sul fronte dei ribassi si è assistito a un nuovo tonfo di Toshiba. Il colosso giapponese ha ceduto quasi 9 punti percentuali dopo aver portato a 6,3 miliardi di dollari la svalutazione della sua attività nucleare statunitense.