Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo su indebolimento yen. Shanghai e Hong Kong ancora chiuse

Valeria Panigada 19 febbraio 2018 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana con il sorriso per la Borsa di Tokyo che ha chiuso gli scambi di oggi in deciso rialzo, sostenuto dall'indebolimento dello yen nei confronti del dollaro dopo la recente salita. L'indice Nikkei ha chiuso con un progresso dell'1,97% a 22.149,21 punti e il Topix è salito del 2,17% a 1.775,15 punti. Bene soprattutto i itoli legati all'export, come Nintendo e Toyota, in rialzo di oltre 2 punti percentuali.Intonazione positiva anche sugli altri listini asiatici. Sydney ha chiuso con un +0,64%, Singapore sta guadagnando oltre 1 punto percentuale e la Corea del Sud un +0,71%. Le Borse in Cina, Hong Kong e Taiwan sono rimaste chiuse anche oggi per festività. Shanghai riaprirà il 22 febbraio, mentre Hong Kong già domani.