Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo in scia a Wall Street

Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso in deciso rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dell'1,21% a 22.052,18 punti, cercando di recuperare parte delle perdite della scorsa settimana, mentre il Topix ha segnato un +1,2% a 1.711,79 punti.Bene anche gli altri listini asiatici. Sydney ha chiuso in moderato rialzo (+0,22%), mentre Taiwan, Singapore e Malesia hanno mostrato maggiore vigore con guadagni intorno a 1 punti percentuale. Ma a guidare la ripresa è Shanghai in rialzo in questo momento di oltre 2 punti percentuali, seguita da Hong Kong con un +1,72%. Qui attenzione all'Ipo di Xiaomi, la maggiore degli ultimi anni in ambito tecnologico. Il debutto però non è stato dei migliori con il titolo che è sceso nei primi scambi.