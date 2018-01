Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo dopo lungo weekend festivo, balzo di Nintendo

Valeria Panigada 4 gennaio 2018 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la sua prima seduta dell'anno in deciso rialzo, dopo il lungo weekend festivo (è rimasta chiusa anche martedì e mercoledì). L'indice Nikkei ha incassato un +3,26% finendo a 23.506,33 mentre il Topix è salito del 2,55% a 1.863,82 punti. A sostenere gli scambi la debolezza dello yen nei confronti del dollaro e il nuovo balzo del petrolio che ha sostenuto il comparto energetico. Tra le singole storie, si segnala Nintendo che ha guadagnato quasi 5 punti percentuali in scia a un articolo del Financial Times, secondo cui il gruppo dei videogiochi sarebbe pronto a lanciare Pokemon Go a realtà aumentata in Cina. Dal fronte macro intanto è giunta la lettura finale dell'indice Pmi manifatturiero a dicembre, sui massimi a circa quattro anni.