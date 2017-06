Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo, Nikkei torna sopra i 20.000 punti

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi di oggi in deciso rialzo, sostenuta dai nuovi record di Wall Street e dalla ritrovata forza del dollaro nei confronti dello yen. A fine giornata l'indice Nikkei ha chiuso sopra la soglia dei 20.000 punti, per la prima volta in 18 mesi, a 20.177,28 punti, grazie a un guadagno dell'1,60%. Il paniere principale della piazza di Tokyo ha registrato la migliore performance della regione asiatica per la seconda seduta consecutiva. Il Topix ha incassato un +1,64% finendo a 1.612,20 punti. Tra i titoli bene soprattutto quelli legati all'export come Mitsubishi Electric (+5,18%), Yamaha Motor (+5,25%) e il retailer Fast Retailing (+3,16%).