Borsa di Tokyo chiude in deciso calo nel giorno della BoJ, pesa forte yen

Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in deciso ribasso, proseguendo l'intonazione negativa di ieri. Sul mercato è tornata una certa avversione al rischio dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato delle misure restrittive sull'immigrazione, alimentandom l'incertezza tra gli investitori. In questo contesto, lo yen continua a rafforzarsi nei confronti del dollaro, pesando sui titoli giapponesi legati alle esportazioni. Intanto oggi la Bank of Japan (BoJ) ha confermato la sua politica monetaria, in attesa di capire meglio l’impatto dell’elezione di Trump. L'indice Nikkei ha chiuso la seduta odierna in calo dell'1,7% a 19.041,34 punti e il Topix ha lasciato sul parterre l'1,43% a 1.521,67 punti.