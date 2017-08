Borsa di Tokyo chiude in calo su dubbi politica Trump e attacco a Barcellona

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo chiude l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con gli altri listini asiatici. Complice la debolezza di Wall Street dopo giorni di solidi guadagni, sui dubbi per la politica di Donald Trump. Non solo. Le preoccupazioni e la paura in scia all'attacco terroristico a Barcellona, in un clima geopolitico già teso, hanno spinto gli investitori a prendere profitto e a prendere distanza dagli asset più rischiosi. In questo contesto, lo yen si è rafforzato nei confronti del dollaro, pesando ulteriormente sugli scambi. A fine giornata l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha segnato una flessione dell'1,18% a 19.470,41 punti e il Topix ha lasciato sul parterre l'1,08% a 1.597,36 punti.