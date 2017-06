Borsa di Tokyo chiude in calo, pesa settore tecnologico

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana negativo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi in calo dello 0,52% a 19.908,58 punti appesantito dal comparto tecnologico dopo il selloff che si è scatenato venerdì a Wall Street. Poco mosso il Topix che è sceso dello 0,01% a 1.591,55 punti. Sul listino principale della Borsa di Tokyo non ha aiutato nemmeno il dato macro sugli ordinativi di macchinari, calati ad aprile oltre le attese.