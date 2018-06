Borsa di Tokyo chiude in calo, pesa rafforzamento yen

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

la Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi sotto la parità, nonostante i guadagni di Wall Street ieri sera. L'indice Nikkei ha terminato con un calo dello 0,31% a 22.271,77 punti, mentre il Topix ha chiuso poco mosso con un +0,02% a 1.731,45 punti. Sul listino nipponico ha pesato il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro in un clima che rimane prudente per via delle tensioni commerciali internazionali. A questo si è aggiunto anche lo stacco delle cedole di alcune società.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si sono mossi in ordine sparso: Shanghai e Hong Kong mostrano decisi ribassi di oltre 1 punto percentuale, piatte invece Australia e Nuova Zelanda che hanno chiuso rispettivamente con un -0,03% e un +0,07%.