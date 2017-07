Borsa di Tokyo chiude in calo in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 7 luglio 2017 - 08:38

LaBorsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in calo, in scia ai ribassi di Wall Street e dei listini europei. L'indice Nikkei ha terminato con una flessione dello 0,32% finendo a 19.929,09 punti e il Topix è scivolato dello 0,52% a 1.607,06 punti. Gli investitori si muovono cauti nell'incertezza delle future mosse delle banche centrali, in primis Bce e Fed. E a questo riguardo sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, che essendo tenuti in considerazione dalla Fed potrebbero dare qualche indicazione sul ritmo di rialzo dei tassi di interesse e di rientro del bilancio.