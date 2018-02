Borsa di Tokyo chiude in calo dopo il lungo weekend festivo, pesa rafforzamento yen

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso in calo dopo il lungo weekend festivo, nonostante un inizio di settimana positivo per i mercati azionari globali con Wall Street che ieri ha proseguito il rimbalzo. L'indice Nikkei ha terminato con un ribasso dello 0,65% a 21.244,68 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,88% finendo a 1.716,78 punti. A pesare sui listini giapponesi il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro, dopo che ieri sera il presidente Donald Trump ha presentato la legge finanziaria, che prevede un aumento della spesa soprattutto per le infrastrutture.