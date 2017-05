Borsa di Tokyo chiude in calo dopo esplosione a Manchester

Valeria Panigada 23 maggio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in territorio negativo, peggiorando sul finale dopo la notizia dell'esplosione di un ordigno all'Arena di Manchester nel corso di un concerto. Il fatto alimenta una avversione al rischio in un clima già piuttosto teso sul fronte politico dopo il Russiagate di Donald Trump. In questo quadro, l'indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,33% a 19.613,28 punti e il Topix ha ceduto lo 0,16% a 1.565,22 punti.