Borsa di Tokyo chiude in calo, attesa per la riunione BoJ di domani

Valeria Panigada 30 luglio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana negativo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso in calo, in scia ai ribassi di Wall Street. L'indice Nikkei ha lasciato sul parterre lo 0,74% finendo a 22.544,84 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,43% a 1.768,15 punti. Sugli scambi ha prevalso la prudenza in vista della riunione della BoJ, in agenda domani, in cui l'istituto centrale nipponico potrebbe annunciare una modifica alla sua politica monetaria. Intanto dal fronte macro, questa mattina è giunto il dato sulle vendite al dettaglio che a giugno hanno mostrato un deciso recupero, segnando un +1,5% su base mensile.