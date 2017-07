Borsa di Tokyo chiude in calo appesantita dal settore tech

Valeria Panigada 28 luglio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in calo, in scia a una Wall Street contrastata con il settore tecnologico ancora sotto pressione. Non ha aiutato nemmeno la continua debolezza del dollaro nei confronti dello yen. In questo quadro l'indice Nikkei ha terminato in ribasso dello 0,60% a 19.959,84 punti e il Topix è scivolato dello 0,35% finendo a 1.621,22 punti.