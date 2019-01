Borsa di Tokyo chiude con segno meno, azionario Asia depresso da timori per crescita globale

Valeria Panigada 22 gennaio 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha archiviato la seduta odierna con segno meno, dopo i rialzi di inizio settimana. L'indice Nikkei ha segnato a fine contrattazioni un ribasso dello 0,47% a 20.622,91 punti e il Topix ha ceduto lo 0,63% finendo a 1.556,43 punti. Debole anche le altre piazze dell'area Asia-Pacifico, con Shanghai e Hong Kong in calo di oltre l'1%, Sydney -0,54% e Singapore -0,45%. A pesare sugli scambi i timori per la crescita economica globale dopo che il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime per il 2019 e il 2020. La revisione arriva dopo che la Cina ha registrato nell'ultimo trimestre del 2018 la più debole crescita del Pil degli ultimi 30 anni.