Borsa di Tokyo chiude con segno meno, archivia mese di luglio in calo

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato con un ribasso dello 0,17% a 19.925,18 punti, archiviando il mese di luglio con segno negativo per la prima volta da marzo scorso. Il Topix è sceso oggi dello 0,16% a 1.618,61 punti. A pesare sugli scambi la continua debolezza del dollaro nei confronti dello yen, controbilanciata oggi da alcune buone trimestrali societarie, come quella di Hitachi e Kyocera. Sembra invece essere stato ignorato dagli investitori il nuovo test missilistico da parte della Corea del Nord.