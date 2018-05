Borsa di Tokyo chiude con segno meno

Valeria Panigada 29 maggio 2018 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha terminato in calo di circa mezzo punto percentuale, con gli investitori che si muovono cauti alla luce delle incertezze politiche che stanno scuotendo alcuni paesi del Sud Europa. L'indice Nikkei ha lasciato sul parterre lo 0,55% a 22.358,43 punti mentre il Topix ha ceduto lo 0,48% a 1.761,85 punti. Tra i titoli, Japan Display, uno dei principali fornitori di schermi per gli iPhone, ha ceduto quasi 8 punti percentuali dopo alcune indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe optato per gli schermi Oled.